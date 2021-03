'Baba' organizado por Vampeta é encerrado no interior da Bahia

A polícia encerrou um baba organizado pelo ex-jogador Vampeta, neste sábado (13), na cidade de Muniz Ferreira. Cerca de 100 pessoas foram flagradas no evento.

(Foto: Divulgação/SSP-BA)

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) militares receberam uma denúncia do jogo amador, no distrito de Onha, e foram apurar. No local, o ex-jogador e outros organizadores foram informados sobre a proibição de aglomerações e de imediato encerraram a atividade.

"Estamos com todo o efetivo da região empenhado em não permitir aglomerações. Felizmente a situação foi resolvida rapidamente", declarou o comandante de Policiamento na Região Leste, coronel Nílton Paixão.