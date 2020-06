Babu Santana passa mal e é internado em hospital no Rio de Janeiro

O ex-BBB e ator Babu Santana foi internado, nesta sexta-feira (19), após passar mal. O artista precisou ser encaminhado a um hospital da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, onde permanecerá para fazer exames.

A assessoria de imprensa de Babu Santana afirmou ao portal Metrópoles que o ator está bem, mas não divulgou o motivo da internação.

“Babu se sentiu mal, porém, já passa bem. Os médicos pediram para ele ficar de observação e fazer exames de rotina”, disse a assessoria de imprensa.

Babu Santana foi um dos destaques do BBB20, desde que saiu da casa, o Paizão também está se dedicando à carreira musical. Recentemente, ele ficou bastante emocionado com a música Morrão, que ultrapassou a marca de 1 milhão de views.

Na quinta-feira (18), Babu foi a uma concessionária para receber um carro prometido durante a sua participação no BBB e à noite também participou do programa de Anitta no Multishow.