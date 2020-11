Bacelar vota no Itaigara e torce por 'reconhecimento da população baiana'

O candidato a prefeito de Salvador pela coligação “Salvador dos Bairros é Salvador de Todos” (Podemos, Rede e PTC), João Carlos Bacelar, registrou seu voto nas urnas no fim da manhã deste domingo(15).

Ele compareceu à Escola Girassol acompanhado do seu vice, Magno Lavigne (Rede), e depois seguiu até o Colégio São Bento, onde o companheiro de candidura votou.

“Cumpri, hoje, com muito prazer, meu papel cívico ao votar para vereador e prefeito da capital baiana. Espero ter o reconhecimento da população em relação às minhas propostas, que retirarão, de Salvador, o título de cidade campeã da desigualdade social. Meu plano de governo foi pensado e baseado nas reais necessidades do povo e Acredito que consegui alcançar meu objetivo que é mostrar que Salvador Pode muito mais.”

Bacelar apareceu em quinto na Pesquisa Ibope deste sábado (14), com 3% das intenções de voto, dois pontos a mais que na pesquisa anterior, do dia 30 de outubro.

Acompanhe a cobertura das eleições no CORREIO

