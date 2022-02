Baco Exu do Blues declara amor ao Bahia: 'time que me representa'

Não é raro o futebol aparecer em linhas escritas por Baco Exu do Blues. Autor do quinto álbum mais ouvido do mundo no Spotify, ele é torcedor do Bahia declarado - e vive uma fase de topo na sua vida, bem diferente da realidade vivida pelo tricolor.

"Sou Bahia, sempre fui Bahia e vou morrer Bahia. Não acompanho tanto hoje em dia como acompanhava, mas é meu time dentro do coração e é o time que me representa", contou Baco ao CORREIO.

Apesar do coração tricolor, Baco também não mede esforços para colocar o Vitória em suas linhas. No seu primeiro disco, Esú, lançado em 2017, cantou "sou Bahia, mas vermelho e preto são as cores da pista" na música "Oração à Vitória". No seu último lançamento, "QVVJFA" (Quantas Vezes Você Já Foi Amado?), logo na primeira música ele homenageia as duas maiores torcidas organizadas da dupla Ba-Vi quando versa que ama "a Bamor, mas me sinto Imbatível".

Baco confessa que não consegue acompanhar o Bahia tão de perto quando fazia na infância. A rotina de viagens, gravações, criação e todo o trabalho o impedem de ser tão aficionado quanto na época em que era somente Diogo Moncorvo, seu nome de batismo. Mesmo assim, faz questão de manter o futebol presente em suas letras.

"O futebol no Brasil está sempre vivo de uma forma gigantesca. Às vezes você vai num churrasco e os caras tão vendo um jogo. Tá sempre presente nos rolés. Eu sou muito caseiro, mas quando saio sempre encontro com isso. O futebol está presente, mesmo que num nível muito menor. E gosto de falar sobre isso", explicou Baco.

Ao CORREIO, Baco falou estar surpreso com a repercussão tão gigantesca de seu terceiro álbum. Confira a reportagem completa clicando neste link. Além dele, Ludmilla também figurou no top10 mundial do Spotify com seu último lançamento, o Numanice#2.