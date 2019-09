Baco Exu do Blues fará show gratuito no Comércio

O rapper Baco Exu do Blues (foto/divulgação)

O Festival da Primavera 2019 terá parte de sua programação alicerçada ao projeto #VemProCentro, que a Prefeitura de Salvador irá promover para movimentar o Centro da cidade. Com isso, um palco será montado no bairro do Comércio, onde haverá diversas ações culturais – inclusive, um show gratuito do premiado rapper Baco Exu do Blues (lê-se, o artista que enche as casas de shows e esgota tíquetes por onde passa), no próximo dia 22.

Amanhã, a partir das 9h30, o prefeito ACM Neto fará uma coletiva no Teatro Gregório de Mattos para apresentar toda a programação do evento, que ocorrerá entre os dias 14 e 29 de setembro, em diversos pontos da cidade.





Simone Selem e Irá Salles (foto/divulgação)

Irá Salles reforma loja no Caminho das Árvores

A loja de Irá Salles, no Caminho das Árvores, acaba de ser inteiramente repaginada pela designer de interiores Simone Selem. “A ideia é levar uma experiência prazerosa para quem visita o local”, nos disse a profissional, que também projetou uma caixa de vidro na área externa da loja, onde os clientes poderão acompanhar o processo de criação das famosas bolsas da marca.



Lançamento

Carlos Rodeiro acaba de finalizar novas joias da Coleção Sacra, que reinventa símbolos da fé popular. O lançamento será depois de amanhã, apenas para convidados, no apartamento de Flora Gil, no Rio de Janeiro. Na volta, Carlinhos promove um desfile especial, no dia 13, no Shopping Barra, dentro da programação do Barra Fashion.





A fotógrafa baiana Flávia K. (foto/divulgação)

Sem fronteiras

O talento da fotógrafa baiana Flávia K. está atravessando fronteiras. Na próxima quarta-feira, nos salões do Palácio Bandeirantes, em São Paulo, ela inaugura a mostra Bahia Barroca – Tradição e Contraste. A exposição contará com registros das tradições do movimento barroco dos séculos 17 e 18 na Bahia, com um olhar contemporâneo e ao mesmo tempo repleto de referências de heranças culturais.



Regina Simões (foto/Elias Dantas/divulgação Alô Alô Bahia)

Parabéns pra você

Regina Simões comemorou seu aniversário de 70 anos, quinta-feira, com uma super festa no Residencial Adelaide, na Avenida Contorno. Com buffet e decoração de Milton Martinelli e show de Daniel Boaventura, ela recebeu convidados do eixo Salvador-São Paulo.



Pausa estratégica

O centro cultural Solar Ferrão, no Pelourinho, está fechado para manutenção. Reabre no dia 13 de setembro com o III Festival de Aquarela: Traduzindo Sonhos, evento internacional que ficará em exposição até o final de outubro.



Tempos modernos

O Restaurante Alfredo (antigo Alfredo di Roma) acaba de lançar um aplicativo próprio, onde compartilha promoções exclusivas e o cardápio completo. “Outras funcionalidades, como reservas e serviço de delivery, também estão disponíveis”, nos disse uma das sócias do Alfredo, Mariana Mesquita. O app está disponível para versões em IOS e Android.



Em cartaz

Petra Gil lançou, recentemente, no Rio de Janeiro, um stand up para contar histórias pessoais. Agora, ela leva Mais Preta do que Nunca para o Theatro Net, em São Paulo. As apresentações serão nos próximos dias 11 e 12. Durante o espetáculo, o momento mais emocionante é quando Preta canta a música Drão, do pai Gilberto Gil. “No stand up, essa canção ilustra um dos momentos mais sofridos da minha família, a perda do meu irmão Pedro (em um acidente de carro, aos 19 anos), em 1990. Foi a maior separação de nossas vidas”, nos disse a artista.