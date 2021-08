Bahia abre 2x0, mas leva gol e é eliminado na Copa do Brasil

A classificação às quartas de final da Copa do Brasil escorreu pelas mãos do Bahia. Na noite desta quarta-feira (4), o tricolor chegou a abrir 2x0 sobre o Atlético-MG, no Joia da Princesa, em Feira de Santana – placar que levava a decisão para os pênaltis -, mas viu o Galo descontar no segundo tempo e o triunfo por 2x1 não foi suficiente para o time baiano, que deu adeus ao torneio.

Em um primeiro tempo quase perfeito taticamente, o atacante Rossi e o lateral esquerdo Juninho Capixaba marcaram os gols do tricolor. O Atlético descontou no segundo tempo com Vargas, e se beneficiou da vantagem construída no jogo de ida, quando venceu por 2x0.

Além da eliminação, o Bahia deixa de embolsar R$ 3,45 milhões como cota de premiação. Como consolação, fica o fim do jejum de cinco jogos sem vencer e marcar gols. O Esquadrão agora vai voltar as atenções para a Série A. Neste sábado (7), o time visita o Cuiabá, na Arena Pantanal.

Bom primeiro tempo

Precisando vencer por pelo menos dois gols de diferença para forçar a decisão por pênaltis, o Bahia promoveu a estreia do argentino Mugni, que ficou com a vaga de Jonas no meio-campo. No gol, Matheus Teixeira retomou a condição de titular no lugar de Danilo Fernandes, machucado. Além disso, Matheus Bahia sentiu uma indisposição estomacal minutos antes do início da partida e deu lugar a Juninho capixaba

O tricolor começou a partida tentando propor o jogo e se manter no campo ofensivo, mas tinha certa dificuldade para passar pela defesa atleticana. Se não estava dando certo na jogada trabalhada, Rossi resolveu improvisar.

Aos 11 minutos, o atacante recebeu passe de Rodriguinho na entrada da área, matou no peito e mandou uma bomba que Everson não conseguiu segurar e viu o Bahia abrir o placar em Feira de Santana.

O gol animou os tricolores. O segundo quase saiu minutos depois. Dessa vez foi Rodriguinho quem arriscou de longe, só que a bola foi para fora. Além da busca para ampliar o placar, o Bahia também conseguia se defender bem, povoando meio-campo e impedindo as descidas do adversário.

Aos 26 minutos, Rossi recebeu cruzamento de Nino e foi travado por Allan na hora da finalização. Chance mais clara para anotar o segundo gol o Bahia teve três minutos depois. Na cobrança de escanteio fechada, Rossi ajeitou, Luiz Otávio mandou de cabeça e Everson salvou de forma milagrosa. Na volta, Conti, com o gol vazio, perdeu uma chance incrível dentro da pequena área.

O Bahia seguiu criando boas chances, porém faltava acertar a pontaria. Aos 44 minutos, o duelo precisou ser paralisado por conda da queda de luz em um dos refletores do Joia da Princesa. Depois de oito minutos, os atletas entraram em acordo e jogo voltou mesmo sem o restabelecimento total da iluminação. A pausa fez bem ao Esquadrão.

Aos 53 minutos, Juninho Capixaba recebeu cruzamento de Mugni na área e testou firme para fazer Bahia 2x0. Resultado que ia levando o confronto para os pênaltis.

Vacilou, levou

O Bahia voltou do intervalo com o mesmo time e a necessidade de anotar pelo menos mais um gol para avançar de forma direta. Mas foi o Atlético quem passou a jogar mais avançado, pressionando o tricolor.

A pressão fez efeito aos 18 minutos. Vargas recebeu livre na área e nem precisou sair do chão para acertar o canto de Matheus Teixeira e diminuir para os visitantes. Nino Paraíba estava na marcação e deu mole no lance.

Precisando do terceiro o gol, o Bahia saiu para o jogo, mas não conseguiu encontrar brechas na defesa do Galo. No tudo ou nada, Dado colocou os atacantes Oscar Ruiz e Ronaldo em campo.

Com o tempo como inimigo, as alterações feitas pelo Esquadrão não deram certo. O Atlético conseguiu administrar o placar e, mesmo com o triunfo, o tricolor amargou a eliminação na Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

Bahia 2x1 Atlético-MG – Copa do Brasil (oitavas de final – volta)

Bahia: Matheus Teixeira, Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Patrick (Lucas Araújo), Lucas Mugni (Thonny Anderson) e Daniel; Rossi (Ruiz), Gilberto e Rodriguinho (Ronaldo). Técnico: Dado Cavalcanti.

Atlético-MG: Everson, Mariano (Guga), Réver, Alonso e Dodô; Jair (Neto), Allan e Tchê Tchê (Vargas); Savarino (Dylan Borrero), Hulk e Sasha (Nacho Fernández). Técnico: Cuca

Estádio: Joia da Princesa, em Feira de Santana

Gols: Rossi, aos 11, e Juninho Capixaba, aos 53 minutos do 1º tempo; Vargas, aos 18 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Rossi, Luiz Otávio e Dado Cavalcanti (Bahia); Nacho Fernández, Vargas, Everson e Allan (Atlético-MG)

Arbitragem: Vinícius Gonçalves Dias de Araújo, auxiliado por Marcelo Carvalho Van Gasse e Daniel Paulo Ziolli (trio de São Paulo)