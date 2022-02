Bahia abre check-in para partida contra o Sampaio Corrêa

O Bahia abriu o processo de check-in para o jogo contra o Sampaio Corrêa, marcado para esta quinta-feira (24), às 21h30, na Arena Fonte Nova, em duelo atrasado da primeira rodada da Copa do Nordeste.

Os torcedores que têm interesse em comparecer ao jogo podem indicar através do site disponibilizado pelo tricolor. Por conta do decreto do governo do estado que limita o público nos estádios em apenas 1,5 mil pessoas, apenas sócios com acesso garantido podem acompanhar a partida na Fonte Nova.

O prazo para realizar o check-in vai até às 17h de quarta-feira. Caso o número de pedidos ultrapasse os 1.500 torcedores autorizados pelo decreto, a escolha dos sócios será feita através de critérios definidos pelo Esquadrão.

O Bahia vem de derrota na Copa do Nordeste. No último sábado (19), o tricolor caiu diante do Fortaleza por 3x1, no Castelão. O Esquadrão precisa vencer o Sampaio para não se complicar na busca por uma vaga na segunda fase do torneio.

Atualmente o Bahia está na quarta colocação do grupo B, com sete pontos. O tricolor está empatado em número de pontos com Altos, Floresta e Sousa, mas leva vantagem no saldo de gols. O Ceará lidera a chave, com 12 pontos, seguido por CRB (11) e Náutico (8).