Bahia acerta a contratação do goleiro César, ex-Flamengo

O elenco do Bahia vai contar com mais um goleiro para a disputa da Série B e da Copa do Brasil. O tricolor acertou a contratação de César, jogador de 30 anos que foi formado nas categorias de base do Flamengo. A informação foi divulgada inicialmente pelo Bahia Notícias e confirmada pelo CORREIO.

César vai passar por exames médicos para assinar contrato e ser anunciado pelo Esquadrão. Além do Flamengo, o goleiro acumula passagens por Ferroviária e Ponte Preta. Ele estava livre no mercado desde que deixou o clube carioca, em janeiro.

No ano passado, o jogador foi emprestado pelo Flamengo ao Atlético-GO, mas ele acabou sofrendo uma lesão no joelho, teve que passar por cirurgia e não ficou no clube goiano.

A última vez que César esteve em campo em uma partida oficial foi em outubro de 2020, quando o Flamengo venceu o Junior Barranquilla, por 3x0, pela Libertadores.

No Bahia, César vai ser o quinto goleiro a fazer parte do elenco. Ele vai disputar posição com Danilo Fernandes, Matheus Teixeira, Mateus Claus e Dênis Júnior. O Esquadrão tem ainda o garoto Gabriel, de 17 anos, que vem treinando com o principal, mas vai atuar pelo time sub-20.