Bahia acerta a contratação do lateral esquerdo Luiz Henrique

O Bahia já tem o primeiro reforço para a temporada 2022. O tricolor acertou a contratação do lateral esquerdo Luiz Henrique, de 23 anos, que estava no Londrina. O contrato dele com o Esquadrão foi publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) na tarde desta sexta-feira (17).

Natural de Salvador, Luiz Henrique foi formado nas categorias de base do Grêmio e rodou por clubes da região Sul do país. O jogador tem passagens por Cruzeiro-RS, Mirassol e Juventus Jaraguá-SC, clube com o qual tem vínculo.

Em 2021, Luiz Henrique fez parte do elenco do Londrina que disputou a Série B. O lateral esteve em campo em 41 jogos, sendo 27 pelo Campeonato Brasileiro. No período, ele marcou três gols e deu duas assistências.

A lateral esquerda, aliás, é um setor carente do tricolor. O clube já definiu que não vai renovar com Juninho Capixaba, que será devolvido ao Grêmio. Matheus Bahia, que terminou o ano como titular, tem uma oferta do Clube Brugge, da Bélgica, e pode deixar o Esquadrão. Outra opção para o técnico Guto Ferreira é Mayk, que também tem vínculo com o tricolor.