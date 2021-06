Bahia acerta a contratação do meia Ramon para o time sub-23

Em processo de reformulação, o time de transição do Bahia ganhou reforço. O tricolor acertou a contraração do meia Ramon, de 21 anos, que estava na equipe de aspirantes do Athletico-PR. Ramon teve o contrato publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) nesta sexta-feira (4).

O meia vai fazer parte da equipe que disputará o Campeonato Brasileiro sub-23, que terá início no próximo dia 10 de junho. A estreia do tricolor será contra o Vitória.

Ramon foi formado nas categorias de base da Ponte Preta e desde 2019 estava no Athletico-PR. Em maio ele rescindiu o contrato e deixou o Furacão.

Após o fim do Campeonato Baiano o Bahia iniciou uma reformulação na equipe de transição. Alguns atletas deixaram o clube. O meia Jeremias, por exemplo, foi emprestado ao Jacuipense para a disputa da Série C do Brasileirão.

Além de novos jogadores, o Esquadrão também busca um treinador. Cláudio Prates, que comandou a equipe durante o estadual, deixou o cargo e voltou a ser auxiliar do técnico Dado Cavalcanti no grupo principal.