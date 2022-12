Bahia acerta a contratação do técnico português Renato Paiva

A 'nova era' do Bahia vai começar com um técnico português. O tricolor acertou a contratação do técnico Renato Paiva. O treinador estava no León, do México, e aceitou o convite do Grupo City, novo gestor do futebol do Esquadrão. Ele vai chegar com uma comissão técnica completa, que deve contar com cinco nomes.

Renato Manuel Alves Paiva tem 52 anos. Ele começou a carreira de treinador nas categorias de base do Benfica. Entre 2021 e 2022, ele comandou o Independiente Del Valle.

Em julho, ele se mudou para o futebol mexicano, onde dirigiu o Léon. No dia 28 de novembro, Renato Paiva pediu demissão da equipe. Ele alegou divergência de pensamento com a diretoria, o que atrapalhava o seu trabalho.

Nos próximos dias, o Bahia deve anunciar a chegada de jogadores e renovações de contratos. O Grupo City já está trabalhando no planejamento para 2023 desde antes do fim da Série B, mas aguardava a votação dos sócios no processo de constituição da SAF para tirar os planos do papel.

O Bahia tem reapresentação marcada para o próximo dia 12 de dezembro, quando iniciará a pré-temporada. Em 2023, o Esquadrão disputará o Campeonato Baiano, a Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro.