Bahia acerta a contratação do zagueiro Juninho, do Palmeiras

O Bahia acertou nesta quarta-feira (3) a contratação do zagueiro Juninho, do Palmeiras, até o final da temporada. O jogador chega por empréstimo ao tricolor. A informação foi publicada inicialmente pelo GloboEsporte.com e confirmada pelo CORREIO.

Aos 24 anos, Juninho foi revelado pelo Coritiba, em 2015, e acumula passagem também pelo Atlético Mineiro, além do próprio Palmeiras. O jogador tem contrato com o time paulista até maio de 2022. No elenco atual, o Bahia conta com seis zagueiros: Ernando, Lucas Fonseca, Jackson, Xandão, Everson e Ignácio.

A última partida oficial de Juninho foi há 11 meses e, curiosamente, diante do Bahia, no dia 30 de julho de 2018. Ele defendia o Atlético-MG no empate em 2x2 na Fonte Nova, pela 16ª rodada da Série A. O jogador ainda não entrou em campo na atual temporada.

Até o momento, o Bahia perdeu dois jogadores na pausa do campeonato em função da Copa América: o lateral esquerdo Paulinho, vendido ao Midtjylland, da Dinamarca, e o volante Douglas Augusto, negociado pelo Corinthians ao PAOK, da Grécia.

Juninho é canhoto e, eventualmente, pode atuar também como lateral esquerdo. Além dele, o tricolor está em negociação avançada com o atacante Lucca, do Corinthians.