Bahia acerta a contratação do zagueiro Zé Vitor, ex-América-MG

O último dia da janela de contratações foi movimentado no Bahia. Depois de anunciar a chegada do atacante Rildo, o tricolor acertou com o zagueiro Zé Vitor, de 21 anos, que estava no América-MG. A informação foi divulgada pelo jornalista Elton Serra e confirmada pelo CORREIO. O defensor já está em Salvador para assinar contrato com o Esquadrão.

Zé Vitor foi formado nas categorias de base do América Mineiro e no ano passado passou a fazer parte do time principal do Coelho. Esse ano, o zagueiro disputou apenas três jogos pela equipe, sendo todos no Campeonato Mineiro.

Para acertar com o tricolor, Zé Vitor rescindiu o vínculo que tinha com o América até julho deste ano. A rescisão foi publicada no Boletim Informativo da CBF (BID), nesta terça-feira (12).

Este ano, Zé Vitor chegou a acertar com o Khor Fakkan, dos Emirados Árabes, mas foi reprovado nos exames médicos, que apontou uma lesão no menisco do joelho. No retorno ao Brasil, o jogador passou por novos exames que não apontaram a lesão.

Zé Vitor chega ao Bahia para ocupar o lugar que era de Gustavo Henrique. O defensor foi cedido pelo tricolor por empréstimo ao Botafogo-SP na negociação que trouxe o volante Emerson Santos para o Esquadrão. No Esquadrão, Zé Vitor vai disputar posição com Luiz Otávio, Ignácio, Didi, Henrique e Gabriel Xavier.