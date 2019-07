Bahia acerta contratação do lateral-esquerdo Giovanni

O Bahia está perto de acertar um nome para repor a saída de Paulinho, vendido pelo tricolor ao futebol dinamarquês. Trata-se do lateral-esquerdo Giovanni, que pertencia à Ponte Preta. Nesta sexta-feira (5), a Macaca anunciou a rescisão de contrato com o atleta. A informação foi publicada pelo globoesporte.com e confirmada pelo CORREIO.

Giovanni vai saltar da Série B para a Série A. O atleta não se encaixou no modo de jogo do técnico Jorginho e tem um salário que extrapola a realidade do time paulista. Por isso, a direção da equipe de Campinas já tentava repassar o jogador desde antes da pausa da Copa América.

Lateral esquerdo Giovanni e Ponte Preta acertam rescisão amigável de contrato.



???? https://t.co/FbXTXDRlfX pic.twitter.com/7aR1Z0jDhp — A. A. Ponte Preta (@aapp_oficial) 5 de julho de 2019

Na Ponte Preta, Giovanni disputou dez jogos e não marcou gols. A última vez que entrou em campo foi no início de maio, quando a Macaca empatou por 1x1 com o Cricúma, no Moisés Lucarelli. A partida foi válida pela Série B. Giovanni é irmão de Emerson Palmieri, lateral do Chelsea que é brasileiro e naturalizado italiano.

Giovanni é o quarto reforço do tricolor nesta janela de transferências. Antes dele, o clube já tinha acertado as chegadas de Juninho e Guerra, ambos do Palmeiras, que já foram oficializados pelo clube. Além disso, o tricolor tem negociações adiantadas com o atacante Lucca, do Corinthians.

*supervisão do subeditor Miro Palma