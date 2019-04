Bahia acerta contratação do lateral Ezequiel, do Fluminense

O Bahia já tem um novo lateral-direito para a disputa do Campeonato Brasileiro. O tricolor acertou a contratação de Ezequiel, que estava no Flumiinense. Aos 26 anos, ele chega ao Bahia para disputar posição com Nino Paraíba.

Formado na base do Criciúma, Ezequiel acumula passagens por Oeste e Cruzeiro, time que defendeu por três temporadas. O jogador chegou ao Fluminense no início deste ano, mas teve poucas chances com Fernando Diniz. Com a camisa tricolor, ele fez 13 jogos nesta temporada e marcou apenas um gol.

Na manhã desta terça-feira (23), o diretor de futebol do Bahia, Diego Cerri, falou sobre a busca por um jogador da posição.

"A gente, dentro desse projeto, trouxe um lateral mais jovem, que ainda tem que rodar um pouco. Inclusive trabalhou com o Dado no Paysandu que é o Matheus Silva. Temos o Borel aqui da casa. É importante dizer também que só estreou o Borel e só conseguimos ver o Matheus Silva porque havia oportunidade para que todos atuassem. Antes do início do Brasileiro vamos apresentar um lateral-direito porque é de fato uma necessidade. Não vou dizer que vamos contratar outra posição antes, mas o lateral vamos sim, pois se trata de uma necessidade", afirmou.