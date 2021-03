Bahia acerta contratação do zagueiro Luiz Otávio, ex-Chapecoense

O Bahia acertou mais uma contratação para a temporada 2021. O zagueiro Luiz Otávio, de 28 anos, vai reforçar a defesa tricolor. O jogador estava na Chapecoense e é aguardado em Salvador para realizar exames e assinar contrato.



O acerto com o Bahia foi confirmado ao CORREIO por Luciano Couto, empresário do jogador. Luiz Otávio é um desejo antigo do clube baiano. O tricolor tentou a contratação do zagueiro no ano passado, mas a negociação não avançou. Este ano, a diretoria do Esquadrão fez nova investida e conseguiu o acerto após o atleta ter rescindido de forma amigável com a Chapecoense.



No Bahia, Luiz Otávio vai compor um setor bastante criticado na última temporada. Ele é o segundo reforço acertado pelo clube, que antes anunciou a chegada do argentino Germán Conti, do Benfica.



Formado no Bangu-RJ, Luiz Otávio tem 1,94 cm e acumula passagens por Bonsucesso, Luverdense, Botafogo-SP e Mirassol. O zagueiro estava na Chapecoense desde 2017 e no ano passado foi um dos destaques na campanha do título da equipe catarinense na Série B.



Messias na mira

Além de Luiz Otávio, o Bahia negocia com outro atleta para a defesa. O zagueiro Messias, do América-MG, está no radar do tricolor. O jogador de 26 anos foi um dos destaques do time mineiro no vice-campeonato da Série B em 2020.