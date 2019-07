Bahia acerta empréstimo do meia Guerra, do Palmeiras

O Bahia acertou com mais um reforço para o restante do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. O meia venezuelano Alejandro Guerra chegará ao clube tricolor por empréstimo, vindo do Palmeiras. Ele é o terceiro jogador a ser contratado pelo Esquadrão após a abertura da janela de transferência. Antes dele, o clube já havia acertado com o atacante Lucca, do Al Rayyan, e com o zagueiro Juninho, também do Palmeiras. Este último, inclusive, já está em Salvador. O clube ainda não oficializou nenhuma das contratações.

Aos 33 anos, Guerra chegou ao Palmeiras em 2017, após ser eleito o melhor jogador da Copa Libertadores do ano anterior, quando atuava pelo Atlético Nacional, da Colômbia. O alviverde pagou cerca de R$ 12 milhões na época pelos direitos econômicos do jogador e assinou contrato com ele até o final deste ano. Com o empréstimo ao tricolor, o acordo foi prorrogado até dezembro de 2020.

No ano em que chegou, o venezuelano atuou bastante pelo Palmeiras, em 38 jogos, marcando sete gols. No ano passado, o número caiu para 24 partidas, com apenas um gol. Ele não atuou ainda em 2019, apesar de ter ido para o banco algumas vezes. Seu último jogo foi em 12 de dezembro de 2018, quanto atuou por poucos minutos no triunfo palmeirense por 3x2 sobre o Vitória, na última rodada do Brasileirão.

No Bahia, que venceu a concorrência de clubes do país e de fora, Guerra vai reencontrar Roger Machado, com quem trabalhou em 2018 no próprio Palmeiras. Ele atua como meia central e terá a concorrência de Ramires e Shaylon, principalmente. O venezuelano deve chegar a Salvador ainda nesta semana.