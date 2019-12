Bahia acerta o empréstimo do volante Jádson, do Cruzeiro

O Bahia acertou uma nova contratação para a temporada 2020. O volante Jádson, de 26 anos, que pertence ao Cruzeiro, vai atuar pelo Tricolor na próxima temporada. O acordo de empréstimo foi revelado pelo vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Márcio Rodrigues.

“Ele está emprestado ao Bahia. Ficará até o fim do ano”, disse o gestor em entrevista ao site Superesporte.

Formado nas divisões de base do Flamengo, Jadson tem passagens por Botafogo, Udinse-ITA, Athletico-PR, Santa, Cruz, Ponte Preta e Fluminense.

Esse ano, o volante atuou em 31 partidas pelo Cruzeiro e marcou um gol. No Brasileirão, ele entrou em campo 14 vezes durante a campanha que decretou o rebaixamento do time meineiro à Série B.

No Bahia, ele vai disputar posição com os volantes Gregore, Flávio, Elton e Ronaldo.

Jadson é a segunda contratação do Bahia para o time principal de Roger Machado. Antes dele, o clube anunciou a chegada do meia Daniel, que estava no Fluminense.