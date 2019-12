Bahia acerta renovação com o zagueiro Ernando para 2020

O Bahia garantiu mais um jogador para a temporada 2020. Nesse caso, não se trata de uma nova contratação, mas a permanência de um velho conhecido. O zagueiro Ernando, de 31 anos, acertou a renovação e vai permanecer no Tricolor.

O vínculo do defensor com o Esquadrão iria se encerrar ao final da temporada 2019 e existia a indefinição sobre a continuidade do atleta na equipe, mas, em contato com o CORREIO, o ex-jogador Roni, representante de Ernando, confirmou que as duas partes chegaram a um acordo para a renovação. O novo contrato terá validade até o final de 2020.

Ernando chegou ao Bahia no início de 2019 vindo do Sport. Ele ganhou espaço no time titular após a saída de Tiago, emprestado ao Lanús, da Argentina. Ao todo, ele fez 27 jogos e marcou três gols.

Um dos melhores momentos do jogador com a camisa tricolor foi quando ele marcou o gol do triunfo por 1x0 sobre o São Paulo, na Fonte Nova, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O resultado garantiu o Bahia nas quartas de final da competição nacional.

O momento de evolução de Ernando foi freado pouco tempo depois. Após o empate por 0x0 com Ceará, no Castelão, em junho, o zagueiro foi diagnosticado com uma hérnia e precisou passar por cirurgia na coluna. Por conta disso, ele ficou afastado dos gramados por cinco meses e só voltou a ser relacionado na partida contra o Palmeiras, em novembro, já na reta final da Série A.

Com a renovação, Ernando se junta aos zagueiros Juninho, Lucas Fonseca e Wanderson como as opções de Roger Machado para o time principal. Dos atletas que formaram o elenco tricolor em 2019, Xandão não teve o contrato renovado e acertou com o CRB, e Ignácio foi movido para o time de aspirantes, que vai disputar o Campeonato Baiano.

Enquanto isso, Tiago, que estava emprestado ao Lanús, foi repassado ao Ceará. Quem também está emprestado e pode voltar ao tricolor é Everson. Ele está sem espaço no Portimonense e o time português negocia a devolução ao Esquadrão.

Até o momento o Bahia tem 22 jogadores garantidos no time principal para 2020. O tricolor já anunciou as chegadas do meia Daniel, ex-Fluminense, e do volante Jádson, que vem emprestado pelo Cruzeiro. O time tem acerto encaminhado também com o atacante Clayson, do Corinthians.

Entre os atletas com contrato, as baixas ficaram por conta do atacante Lucca, que deixou o time rumo ao Al-khor, do Catar, e o lateral Giovanni. Ele tem contrato até maio do próximo ano e se recupera de lesão, mas já foi informado que não será utilizado pelo tricolor.