Bahia alcança maior sequência sem vencer na Série B; veja chances de acesso

A reta final da Série B tem deixado os tricolores preocupados. Com 52 pontos, o Bahia se mantém dentro do G4 e com boa distância para o Londrina, 5º colocado. Mas, após o empate por 2x2 com o Operário, na Fonte Nova, o Esquadrão alcançou o terceiro jogo seguido sem triunfos e precisa se recuperar para não passar sufoco na luta pelo acesso.

A sequência de dois empates e uma derrota contra Criciúma, Sport e Operário fez o tricolor amargar o seu maior jejum na atual edição da Série B. Até então o período mais elástico sem vencer tinha sido de dois jogos, em momentos distintos do torneio: derrotas para Chapecoense e Novorizontino sob o comando de Guto Ferreira, e entre o empate com o CRB e o revés para o Cruzeiro, na gestão de Enderson Moreira.

A igualdade com o Operário tirou do Bahia o 100% de aproveitamento dentro de casa no segundo turno do Brasileirão e forçará o time a buscar longe dos seus domínios os pontos que precisa para confirmar o retorno à primeira divisão. E é aí que mora o perigo.

Os dois próximos jogos do Bahia serão fora de casa, contra Chapecoense, nesta sexta-feira (30), na Arena Condá, e Novorizontino, na terça-feira (4), em São Paulo. Até aqui, o tricolor ainda não venceu na condição de visitante no segundo turno da Série B. Em seis partidas, a equipe amargou quatro derrotas e dois empates.

Além disso, a sequência que vem pela frente foi a mesma que derrubou Guto Ferreira do comando da equipe no primeiro turno. Na ocasião, além das derrotas para Chape e Novorizontino, Guto perdeu para o Athletico-PR, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Todos na Fonte Nova.

Chances de acesso

De olho em uma vaga na Série A, o cenário para o Bahia ainda é tranquilo. Com a derrota do Londrina para a Ponte Preta, o tricolor ampliou para sete pontos a distância para os paranaenses. A diferença para o Vasco, 4º na tabela, é de quatro pontos.

De acordo com os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), restando mais sete jogos para o fim do Brasileirão a chance do Bahia subir é de 94,3%. O Grêmio, agora vice-líder, tem 96,1% de probabilidade de acesso, enquanto o Vasco aparece com 53,4%.

O problema para o tricolor é que além do Londrina, outras equipes estão rondando o G4. O Ituano, 6º colocado com 44 pontos, o por exemplo, aparece com mais chances de pegar uma vaga entre os quatro do que o Tubarão (15,8% contra 15,4%). Mais atrás, Sport e Ponte Preta, com 43 pontos cada, sonham de forma mais remota. Daí a importância do Bahia vencer pelo menos um dos dois próximos jogos que tem fora de casa.

Ainda segundo os matemáticos da UFMG, com 61 pontos uma equipe tem 99,6% de chances de subir. Por essa ótica, o Bahia precisa somar mais nove pontos dos 21 que ainda tem em disputa. Assim, bastaria ao tricolor vencer os três jogos que tem na Fonte Nova (Brusque, Vila Nova e Guarani) que praticamente garantiria o retorno.

Se o time baiano quiser uma segurança maior, o mais indicado é chegar logo aos 65 pontos, que garante 100% de certeza no acesso. Para isso, é preciso que a equipe conquiste mais 13 pontos até o final do Brasileirão.