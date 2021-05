Bahia amplia vacinação contra covid-19 para lactantes com bebês com até 1 ano

A Bahia ampliou a vacinação contra a covid-19 para o grupo das lactantes. Agora, as mães de bebês de até 12 meses poderão receber o imunizante - antes, só eram contempladas aquelas que tinham filhos com idade de até 6 meses.

A inclusão, divulgada nessa sexta-feira (21) pelo governo da Bahia, abrange lactantes com ou sem comorbidades e já está em vigor. Antes, só as mães com comorbidades estavam sendo imunizadas.

A mudança ocorre pouco depois de um manifesto batizado de “Lactantes pela Vacina”, que pedia a ampliação desse grupo. Agora, as mulheres pedem que a vacina contemple mães com crianças de até dois anos, com a justificativa que o Brasil está entre os países com mais mortes de bebês por covid-19 no mundo.