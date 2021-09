Bahia anuncia a contratação do atacante Marcelo Cirino

Agora é oficial: o atacante Marcelo Cirino é o novo reforço do Bahia. O tricolor oficializou a contratação do atacante de 29 anos. O vínculo dele com o Esquadrão será válido até o fim de 2023.

Marcelo Cirino vai reforçar o Bahia na sequência do Campeonato Brasileiro após passagem pelo futebol chinês. Ele rescindiu o contrato com o Chongqing Dangdai, clube que defendia desde a temporada passada.

Por conta da pandemia do coronavírus, Cirino não conseguiu voltar para a China. Durante o período, ele aproveitou para se recuperar de uma cirurgia no joelho a qual foi submetido após romper os ligamentos. O último jogo dele foi em novembro do ano passado.

No Bahia, Marcelo Cirino chega para ser uma opção para o lado esquerdo do setor ofensivo. Atualmente, no time titular, há apenas Rossi com características para atuar pelas pontas, mas pela direita. Óscar Ruiz e Maycon Douglas também estão disponíveis, mas não se firmaram na equipe.

Cirino é velho conhecido do futebol baiano. Revelado pelo Athletico-PR, o jogador atuou em 2011 com a camisa do Vitória, emprestado pelo Furacão. No ano seguinte, retornou ao clube do Paraná e se firmou como titular.

Em 2015, o atacante foi contratado pelo Flamengo. Ficou duas temporadas até ser emprestado ao Internacional. Teve uma passagem apagada pelo Colorado e voltou a ser emprestado, dessa vez para o Al-Nasr, dos Emirados Árabes.

Retornou ao Brasil em 2018, para defender, mais uma vez, o Athletico-PR. Com o Furacão, Cirino conquistou a Sul-Americana de 2018 e a Copa do Brasil de 2019. O atacante ficou no clube até o fim de 2019, quando assinou com o Chongqing Lifan, da China.