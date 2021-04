Bahia anuncia a contratação do atacante Maycon Douglas

Agora é oficial: o atacante Maycon Douglas é o novo reforço do Bahia. O tricolor anunciou a contratatação na tarde desta sexta-feira (22). O jogador chega emprestado pela Tombense-MG até o fim da temporada com opção de compra.

Maycon Douglas tem 24 anos e chamou a atenção do tricolor após boas apresentações pelo ABC. Este ano o atacante marcou cinco gols em 13 jogos por Copa do Nordeste, Campeonato Potiguar e Copa do Brasil. Um deles foi anotado contra o Bahia, na derrota do ABC por 2x1, em Pituaçu, na última rodada da fase de grupos do Nordestão.

Revelado pela Friburguense, do Rio de Janeiro, Maycon Douglas pertence ao Tombense-MG e estava emprestado ao time potiguar. O jogador já está em Salvador e vem treinando na Cidade Tricolor. Como já atuou pela Copa do Nordeste, ele não poderá enfrentar o Fortaleza, em jogo válido pela semifinal, neste sábado (24), às 20h30, no Castelão.