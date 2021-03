Bahia anuncia a contratação do volante Matheus Galdezani

O Bahia anunciou mais um reforço para a temporada. O volante Matheus Galdezani, de 29 anos, vai defender as cores do Esquadrão em 2021. Galdezani chega por empréstimo do Coritiba.



Matheus Galdezani ganhou destaque defendendo o CRB, em 2016, e foi contratado pelo Coritiba no ano seguinte. O jogador acumula passagens ainda por Atlético-MG e Internacional. No time gaúcho, ele sofreu uma lesão grave no joelho durante a pré-temporada e acabou não entrando em campo pelo colorado.



Depois de passar a temporada 2019 inteira se recuperando da lesão, o jogador voltou ao Coritiba e defendeu o alviverde durante a Série A do ano passado. Pelo Coxa, ele entrou em campo 38 vezes e marcou um gol.



Matheus Galdezani é o quinto reforço anunciado pelo Bahia, o terceiro para o meio-campo. Antes deles chegaram o goleiro Dênis, o zagueiro Germán Conti e os volantes Pablo e Jonas.



O Esquadrão também fechou a contratação do zagueiro Luiz Otávio, que estava na Chapecoense, e tem negociação avançada com atacante paraguaio Oscar Ruiz, que defende o Cerro Porteño.