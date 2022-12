Bahia anuncia a contratação do volante Uruguaio Nicolás Acevedo

Agora é oficial: o volante Nicolás Acevedo é novo reforço do Bahia. O anúncio foi feito nesta terça-feira (20). O jogador de 23 anos é o segundo atleta oficializado pelo tricolor para a temporada 2023.

Nicolás Acevedo é uruguaio e tem 23 anos. Ele foi revelado pelo Liverpool-URU, mas ganhou destaque com a camisa do New York City, clube gerido pelo Grupo City nos Estados Unidos. Ele assinou contrato de empréstimo até o fim de 2023.

Na última temporada, Acevedo disputou 41 partidas pelo New York. No currículo, ele tem o título da MLS. O jogador já está em Salvador. Ele passou por exames médicos e vai ser apresentado oficialmente.

"Acevedo é um jogador que foi diretamente escolhido pelo City Football Group em 2020 após jogar mais de 30 partidas na primeira divisão do Uruguai. Nos EUA, foi um dos destaques do primeiro título de MLS (Major League Soccer) da história da equipe. Ao todo, já são quase 70 jogos pelo NYCFC", disse o diretor de futebol tricolor, Carlos Santoro.

"O Bahia identificou em Nicolás um papel importante na montagem do elenco nesse primeiro ano do projeto. Um jogador que entende o modelo de jogo que queremos praticar", completou.

Até o momento, o Esquadrão anunciou também a compra do zagueiro Marcos Victor, de 20 anos, que estava no Ceará. O clube baiano tem acordos encaminhados com o goleiro Marcos Felipe, do Fluminense, o zagueiro Kanu, do Botafogo, o volante Diego Rosa e o atacante Kayky.