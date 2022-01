Bahia anuncia a contratação do volante Willian Maranhão

O meio-campo do Bahia ganhou mais uma peça para a temporada 2022. Na manhã deste domingo (9), o tricolor anunciou a contratação do volante Willian Maranhão. O jogador é o quinto reforço oficializado pelo para o elenco treinado pelo técnico Guto Ferreira.

Willian Maranhão tem 26 anos e chega ao Bahia livre após não renovar o vínculo com o Atlético-GO - clube que defendeu nas duas últimas temporadas. Ele assinou contrato com o Esquadrão até o fim de 2023.

Natural de São Luís, no Maranhão, Willian Marlon Ferreira Moraes iniciou a carreira no Boavista-RJ e passou pelo Santa Cruz antes de chegar ao Vasco, em 2018. No ano seguinte, ele atuou pelo América-MG e bateu na trave na busca pelo acesso à Série A. O Coelho ficou em quinto. Mesmo assim, Willian Maranhão despertou o interesse do Atlético-GO.

No ano passado, o volante fez 55 jogos pelo time goiano. Ele foi titular em 34 das 38 rodadas do Brasileirão e ajudou o Dragão a se manter na Série A. Foi também no Atlético-GO que ele trabalhou com João Paulo Sanches, novo gerente de futebol do Esquadrão.

No Bahia, Willian vai disputar posição com Patrick, Lucas Araújo, Luizão - todos remanescentes do ano passado -, e com Rezende, que foi contratado após se destacar com a camisa do Goiás. Além deles, o tricolor também acertou as chegadas dos laterais Jonathan, Djalma Silva e Luiz Henrique.