Bahia anuncia contratação de novo coordenador para a base

A base do Bahia ganhou um novo coordenador. Nesta sexta-feira (1º), o Esquadrão anunciou a contratação de Gabriel Barreiro para o setor. Ele assume a vaga que era ocupada por Milton Costa.

Gabriel Barreiro tem 34 anos e é formado em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O profissional tem ainda formação em Gestão de Futebol e Licença B, pela CBF.

Antes de chegar ao Bahia, o coordenador passou por equipes como Botafogo, Flamengo e Vasco. O último trabalho dele foi como coordenador técnico das Escolas de Futebol da Seleção Brasileira. Ele desembarca no tricolor referendado pelo atual diretor de futebol do Esquadrão, Eduardo Freeland.

"Fico muito orgulhoso de estar aqui, a decisão foi muito fácil. É um clube que dispensa comentários a nível de grandeza. Conversa muito com as ideias que eu tenho com relação ao trabalho em si, ao desenvolvimento de pessoas, de jogadores. Então foi tudo muito interligado de ideias para que eu estivesse aqui. Eu espero contribuir muito com o clube", disse Gabriel.