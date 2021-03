Bahia anuncia contratação do zagueiro argentino Germán Conti

O elenco do Bahia ganhou mais uma opção para o sistema defensivo. Na manhã desta sexta-feira (12), o tricolor anunciou a contratação do zagueiro argentino Germán Conti, de 26 anos, que pertence ao Benfica.

Segunda contratação do tricolor na temporada, Germán Conti chega ao tricolor por empréstimo. O zagueiro foi revelado pelo Colón, da Argentina, onde chamou a atenção de vários clubes e acabou sendo adquirido pelo Benfica por cerca de 4 milhões de euros.

No clube português, Conti chegou a fazer bons jogos, mas não se firmou e foi emprestado ao Atlas, do México, onde esteve nas duas últimas temporadas.

No Bahia, Conti chega com grande expectativa para ocupar o setor mais criticado do Esquadrão na temporada. A busca por um zagueiro já havia sido revelada pelo presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, durante a apresentação do planejamento para a temporada.

Agora, além de Germán Conti, Dado Cavalcanti conta ainda com Lucas Fonseca, Juninho e Anderson Martins na equipe principal. Eventualmente, o treinador também recorre aos atletas do time de transição, como o zagueiro Ignácio, que ficou no banco de reservas no confronto com o Campinense.