Bahia anuncia contratação do zagueiro Henrique, ex-Ponte Preta

O elenco do Bahia ganhou mais uma peça para a temporada. Na tarde desta terça-feira (1º), o tricolor anunciou a contratação do zagueiro Henrique, de 20 anos, que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior pela Ponte Preta. O jogador chega livre ao Esquadrão e assinou contrato até o fim de 2023.

Paranaense de Santa Terezinha de Itaipu, Henrique já está integrado ao elenco do técnico Guto Ferreira. Apesar de ter 20 anos e atuado na Copinha, o defensor completa 21 anos em 2022 e, portanto, não possui mais idade de base. Dessa forma, ele ficará à disposição do grupo principal.

Henrique foi titular durante a campanha da Ponte Preta na Copa São Paulo. Além da Ponte, ele passou também pelas categorias de base do Botafogo-SP.

No Esquadrão, o zagueiro vai se juntar a Luiz Otávio, Ignácio, Gustavo Henrique e Gabriel Xavier como opções para o setor. O jogador depende apenas da regularização no BID da CBF para poder estrear com a camisa tricolor.