Bahia anuncia Dado Cavalcanti como novo técnico do time principal

O Bahia já tem um novo treinador para a sequência da temporada 2020. Na tarde desta segunda-feira (21), o clube anunciou que Dado Cavalcanti vai comandar o time no Campeonato Brasileiro. Ele assume no lugar de Mano Menezes, desligado da função no último domingo (20). A estreia dele será no próximo domingo (27), na partida contra o Internacional, na Fonte Nova.

Dado Cavalcanti ganhou destaque no Bahia treinando o time sub-23 no Campeonato Brasileiro de Aspirantes de 2019 e em parte do Campeonato Baiano de 2020. Durante a pausa do futebol por conta da pandemia do novo coronavírus, o projeto da equipe de aspirantes foi desfeito e ele deixou o Esquadrão.

No final de outubro, Dado Cavalcanti voltou ao Bahia, mas em nova função. Ele assumiu coordenação das divisões de base do clube, além de fazer parte do novo modelo da diretoria de futebol, que está sendo implantado para a temporada 2021. Agora, Dado ganha nova chance como treinador.

Aos 39 anos, Dado Cavalcanti tem passagens por equipes como Santa Cruz, Coritiba, Ponte Preta, Náutico, CRB, Ceará, Paraná e Paysandu. O último trabalho do treinador foi na Ferroviária-SP.

Na nova comissão, ele terá como auxiliares Cláudio Prates e Pedro Gama. O primeiro contato com os jogadores será na quarta-feira (23), na Cidade Tricolor, durante a reapresentação do elenco.