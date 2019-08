Bahia anuncia empréstimo de Yuri para time da 2ª divisão japonesa

Agora é oficial: conforme antecipado pelo CORREIO, o volante Yuri, do Bahia, foi emprestado ao Tochigi, do Japão, até 1º de janeiro de 2020. O time é vice-lanterna da segunda divisão japonesa.

O jogador tem 25 anos e estava sem espaço no elenco principal. Ele jogou a temporada passada pelo CSA, com o qual conseguiu o acesso à Série A. Voltou ao tricolor no início deste ano com a expectativa de ser utilizado, mas isso não aconteceu em nenhuma partida.

Nesse ponto, também pesou contra o atleta o fato de ter sofrido uma lesão no joelho em janeiro, ainda durante a pré-temporada. Desde que retornou, Yuri só foi utilizado no Brasileiro de Aspirantes.

Antes de deixar o Fazendão, o volante renovou o contrato até 29 de dezembro de 2020.