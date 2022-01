Bahia anuncia João Paulo Sanches como gerente de futebol

O departamento de futebol do Bahia já tem o seu primeiro representante para a temporada 2022. Na noite desta quinta-feira (6), o tricolor anunciou a contratação de João Paulo Sanches para o cargo de gerente de futebol.

De acordo com o próprio Bahia, João Paulo vai ser responsável pela montagem e gestão do elenco. O departamento de futebol estava sem representante desde o dia 10 de dezembro, quando os diretores Lucas Drubscky e Junior Chávare foram demitidos.



"Muito empolgado com essa oportunidade. Estaremos focados na montagem de times aguerridos, que fazem a arquibancada jogar junto, como entendo que o Bahia precisa. Força, garra e competitividade ganham jogo e ganham campeonato. A busca pelo acesso tem seus caminhos e vamos seguir com foco nesse grande objetivo, sempre com muita energia e sabedoria", afirmou João Paulo.

João Paulo Sanches é paulista, tem 41 anos e no futebol já exerceu as funções de auxiliar técnico e de treinador. Em 2017, ele foi o técnico do Atlético-GO em boa parte da Série A. Depois disso, ele foi auxiliar fixo da Ponte Preta entre 2018 e 2019, e teve uma rápida passagem pela Aparecidense.



Em 2020, João Paulo voltou ao Atlético-GO, onde passou a ser membro efetivo da comissão técnica, além de gerenciar a transição dos atletas das categorias de base para o time profissional. No ano passado, ele chegou a comandar o Dragão em oito partidas entre Campeonato Goiano, Copa do Brasil e Brasileirão após a demissão de Eduardo Souza

No Bahia, João Paulo Sanches vai exercer o posto de gerente de futebol pela primeira vez. Ele tem chegada prevista a Salvador para no domingo (9).

Perfil

Desde as saídas de Chávare e Drubscky, o Bahia tem buscado no mercado nomes para ocupar os cargos no departamento de futebol. De acordo com o presidente Guilherme Bellintani, a ideia do tricolor é a de manter a mesma estrutura, com as decisões divididas entre pelo menos duas pessoas. Ainda segundo o dirigente, o perfil buscado é de um profissional que conheça a Série B do Campeonato Brasileiro.

"O Bahia já não teve diretor de futebol em 2021. Optamos por outro modelo. Desde o dia 10, estamos buscando a reposição de um ou dois profissionais para ocupar os cargos. Entrevistamos uma série de candidatos, mas vamos contratar no tempo que entendermos ser necessário. Enquanto isso, todo o departamento de futebol do clube está mobilizado para contratar jogadores. Todas as decisões são sempre compartilhadas e colegiadas. E vão seguir assim enquanto não tiver a presença de um gestor de futebol. Temos uma comissão técnica com nível de Série A, mas que conhece muito de Série B. Com histórico de sucesso e acessos", disse ele.

Até o momento, o Bahia fez apenas quatro contratações para a temporada 2022. As negociações vinham sendo conduzidas pelo próprio Guilherme Bellintani, com o auxílio do técnico Guto Ferreira e de profissionais do departamento de Análise e Desempenho (Dade) do tricolor.