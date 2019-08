Bahia anuncia reajuste no plano de sócios em outubro

Galvão, vai mudar. Neste caso, estamos falando do valor do plano de sócios do Bahia, que sofrerá reajuste a partir do próximo mês de outubro. O anúncio foi divulgado pelo presidente do clube, Guilherme Bellintani, durante programa online que participou nesta quinta-feira (29).

Segundo Bellintani, cada programa sofrerá um acréscimo de 10% proporcional a cada plano [confira relação de preços no final da matéria]. O aumento foi aprovado junto ao conselho deliberativo do Bahia no mês de março e, de acordo com o mandatário, o clube "vinha tentando não aplicar esse aumento imediatamente".

"A gente levou ao conselho a necessidade de um reajuste de R$ 4. Sai de R$ 45 para R$ 49. Senti a necessidade de explicar porque isso aprovamos com a compreensão do Conselho Deliberativo. A gente aprovou o aumento de R$4 em março, mas a gente vinha segurando, vinha tentando não aplicar esse aumento imediatamente. Somos racionais e cuidadosos com os sócios", declarou.

O aumento aconteceu por conta da diminuição no valor arrecadado pelo clube em seu contrato de pay-per-view. Foram cerca de R$10 milhões a menos do que o previsto no orçamento - baixa que Bellintani afirma não ser motivo para preocupação.

"A gente teve um déficit, algo próximo de menos de R$ 10 milhões a menos do que a gente recebia no ano passado com pay-per-view: sai de 3,4% para 2%. Outro baque que foi o contrato de direitos internacionais, de R$ 7 milhões. Tivemos um déficit de R$ 17 milhões", declarou

O Bahia compensou as quedas através das vendas de jogadores e o aumento no número de sócios. Em publicação feita em sua conta pessoal do Twitter na última terça-feira (27), Bellintani mostrou que o Bahia tem 41.519 sócios-torcedores.

Neste ano, o Bahia lucrou com as vendas de Rodrigo Becão, Paulinho e Júnior Brumado - todos para o futebol europeu. No final da temporada passada o tricolor também acertou a venda de Zé Rafael para o Palmeiras. Somadas, as vendas totalizam R$34 milhões.

"Desde 2013 o plano de sócios tem o mesmo preço, que é de R$ 40. O único aumento foi quando a gente incluiu uma camisa. A gente tem uma possibilidade de terminar o ano com R$ 180 milhões, R$ 190 milhões, que é praticamente dobrar a receita em três anos. Estamos aumentando os investimentos", apontou o presidente tricolor.

Projetando a marca de 45 mil sócios já no começo de 2020, Bellintani calcula que o Bahia terá a receita de R$200 mil reais por mês. Ou, trocando em miúdos, R$3 milhões por ano.



Como ficam os planos do Bahia?

Plano básico: de R$ 45 para R$ 49,00

Bahia da Massa: de R$ 60,00 pra R$ 64,00

Cadeira: (Leste/Norte) de R$ 90 para R$ 99,00

Cadeira Especial: R$ 120 pra R$ 129,00

Lounge: de R$ 240,00 para R$ 259,00