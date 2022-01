Bahia anuncia renovação de contrato com a Arena Fonte Nova

O Bahia vai continuar jogando na Fonte Nova nos próximos três anos. O tricolor anunciou que renovou o contrato com a Arena até o fim de 2024. O vínculo anterior tinha validade até abril do ano passado, mas foi ampliado até dezembro de 2021 por conta da pandemia.

De acordo com o Bahia, os termos do novo contrato são iguais aos do anterior. O tricolor lembrou ainda que no período de parceria com o estádio o clube construiu uma loja, a central de atendimento ao sócio e o museu, que ainda não foi inaugurado oficialmente.

Por conta da pandemia, nos últimos dois anos o Bahia alternou os seus jogos entre a Fonte Nova e o estádio de Pituaçu. As partidas tiveram que ser levadas para outra praça quando a Arena estava recebendo o hospital de campanha para tratar pacientes vítimas da covid-19.

Esse ano, o Esquadrão já realizou duas partidas no estádio. A primeira foi no empate com o Unirb, e a segunda na vitória sobre o Doce Mel, por 1x0, ambos pelo Campeonato Baiano.