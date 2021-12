Bahia anuncia renovação do contrato do atacante Ronaldo

Mais um jogador que encerrou a temporada 2021 no time principal do Bahia vai permanecer no clube no próximo ano. O tricolor acertou a renovação do contrato do atacante Ronaldo até o fim de 2022.

Aos 21 anos, Ronaldo chegou ao Bahia em 2020 após se destacar no São Caetano. Ele atuou no time de sub-20 e na equipe de transição. Este ano, o jogador foi puxado para o grupo principal e ganhou mais espaço a partir da chegada do técnico Guto Ferreira.

Ao todo, Ronaldo disputou 16 partidas pelo Campeonato Brasileiro, duas na Copa do Brasil e uma na Copa do Nordeste. Ele marcou um gol pelo Nordestão. Com a renovação, Guto Ferreira passa a contar com mais uma opção para montar o ataque da equipe em 2022.

Nesta quinta-feira (30), o atacante Gilberto se despediu do Esquadrão e encerrou o ciclo de quase quatro anos no clube.