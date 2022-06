Bahia anuncia volta de Enderson Moreira para substituir Guto Ferreira

O Bahia anunciou neste domingo (26) a volta do técnico Enderson Moreira ao comando do time. Ele substitui Guto Ferreira, que foi demitido nesta madrugada, após derrota na Fonte Nova para o Novorizontino.

Enderson chegará ao clube segunda-feira e já vai comandar o treino em Santa Catarina para o jogo na terça, contra o Brusque, pela 15ª rodada da Série B.

O treinador fará sua segunda passagem no tricolor. Ele comandou o Bahia de junho de 2018 a março de 2019. No anúncio da contratação, o clube destaca que nesse período o time teve suas melhores campanhas na Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Série A de pontos corridos.

O técnico assinou contrato até dezembro e com ele se juntam à comissão técnica os auxiliares Luis Fernando Flores e Ailton da Hora.

Enderson tem passagens por Fluminense, Santos, Grêmio, Cruzeiro, Athletico-PR, Fortaleza e Ceará. Também treinou o Botafogo no ano passado, quando o diretor de futebol do clube carioca era Eduardo Freeland, que agora está no Bahia. O treinador saiu do alvinegro em fevereiro e desde então estava desempregado.

Com o Botafogo, por sinal, Enderson Moreira conquistou o mais recente dos três títulos da Série B que ostenta no currículo. Os outros foram com Goiás (2012) e América-MG (2017).

Guto demitido após derrotas em casa

O anúncio da contratação de Enderson Moreira se deu cerca de 13h após a demissão de Guto Ferreira, que em sua terceira passagem pelo Esquadrão somou 47 partidas, com 20 vitórias, 10 empates e 17 derrotas.

Além do rebaixamento do time no ano passado para a Série B (ele só comandou 14 das 38 rodadas), o Bahia foi eliminado na primeira fase da Copa do Nordeste e do Campeonato Baiano 2022. No entanto, a demissão foi surpreendente porque a equipe está em 3º lugar no Brasileiro, com 25 pontos e uma campanha constante dentro do G4 desde o início da competição. O time também disputará o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Athletico no dia 12 de julho.

Pesou contra Guto a sequência de três derrotas em casa, para Chapecoense (1x0), Athletico Paranaense (2x1 pela Copa do Brasil) e, por último, Novorizontino (1x0). Curiosamente, antes disso o Bahia tinha 100% de aproveitamento como mandante na Série B.