Bahia aposta em jogos na Fonte Nova para ficar mais perto do acesso

Em terceiro lugar na Série B, o Bahia tem nos jogos em casa a chance de ficar mais perto do retorno à elite do futebol brasileiro. Amanhã, o Esquadrão encara o Ituano, na Fonte Nova, às 21h30. Será o primeiro dos sete duelos que a equipe fará como mandante até o fim do torneio e que podem praticamente selar o acesso.

A matemática explica o cenário do tricolor, com 40 pontos atualmente. Se vencer todas as sete partidas que ainda tem em Salvador, o time baiano chegará, pelo menos, a 61 pontos. Este número, de acordo com os matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), representa 97,5% de chance de acesso.

Além do Ituano, o Bahia tem pela frente embates com Vasco, Tombense, Operário-PR, Brusque, Vila Nova e Guarani em casa.

Até aqui, o time conseguiu fazer bem o dever de casa. No segundo turno, venceu as duas partidas que disputou na Fonte Nova, contra Náutico (3x0) e CSA (1x0). No primeiro, ganhou seis, empatou duas e perdeu duas.

A força da Fonte Nova, aliás, é um trunfo importante do Bahia na Série B. A equipe é a quarta melhor mandante do campeonato. Jogando nos seus domínios, conquistou 26 dos 40 pontos que possui. Em 12 partidas, foram oito vitórias, dois empates e duas derrotas, o que resulta em um aproveitamento de 72,2%.

Vencer todos os jogos em casa no segundo turno de uma Série B não seria algo inédito para o clube. Em 2016, sob o comando de Guto Ferreira, a arrancada rumo ao acesso teve nos jogos em Salvador o principal propulsor. Naquele ano, o Esquadrão conseguiu 100% de aproveitamento na segunda metade do torneio e finalizou a competição na quarta colocação, com 63 pontos.

É importante destacar que os 61 pontos tomados como base deixariam o tricolor perto do acesso, mas não garantem o retorno à elite. Segundo a UFMG, com 64 pontos, uma equipe terá 99,9% de chance de acesso. Faltam 15 rodadas e, além dos sete jogos em casa, o Bahia ainda fará oito como visitante.

Outro critério que deve ser levado em consideração é de que, nesta edição da Série B, a pontuação do G4 para os times que estão fora da zona de classificação é maior do que o normal. Quarto colocado, o Vasco está a seis pontos do Londrina, em quinto. No ano passado, a distância entre essas posições era de três pontos após a 23ª rodada.

Se mantiver o desempenho como mandante, o Bahia somará aproximadamente 15 dos 21 pontos que tem em disputa na Fonte Nova. Nesse cenário, seria necessário buscar longe dos seus domínios os resultados que precisa para subir.

O Esquadrão tem mantido o equilíbrio entre os jogos dentro e fora de casa. O time tem o terceiro melhor aproveitamento como visitante: 42,4%, com 14 pontos em 33 disputados. O líder Cruzeiro é o melhor dentro ou fora de casa, com 100% e 52,8%, respectivamente.

Focado

A derrota para o Sampaio Corrêa, por 2x0, em São Luís, não abalou a confiança do Bahia na briga pelo acesso. É o que garante o técnico Enderson Moreira. De acordo com o treinador, o elenco tem maturidade para fazer um bom jogo e vencer o Ituano.

“Acho que a gente tem maturidade suficiente para enfrentar um adversário em casa, que é o Ituano. Buscar aí mais um triunfo. É muito complicado, por um resultado, falar que a gente está abalado. A gente manteve sete pontos do quinto colocado. O campeonato é difícil. [...] Precisamos dar o próximo passo para frente. Vamos nos preparar para voltar a vencer”, analisou. Poupado no Maranhão, Ricardo Goulart estará de volta amanhã.