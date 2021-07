Bahia apresenta proposta de venda do Fazendão por R$ 22 milhões

Antigo centro de treinamentos do Bahia, o Fazendão está próximo de ter o seu futuro definido. Na noite desta segunda-feira (5), a diretoria do Bahia apresentou ao Conselho Deliberativo do clube a proposta de venda do equipamento.

A atual e única proposta de compra foi feita pela construtora MRV, com valor de R$ 22 milhões pela área que fica na região de Itinga, em Lauro de Freitas. A oferta foi feita apenas pelo CT. O terreno anexo, que foi adquirido pelo Bahia, continuará em posse do clube e poderá ser negociado com outro interessado.

De acordo o apresentado pela diretoria executiva, o pagamento será feito de forma parcelada. Nos primeiros 18 meses, o Bahia receberá parcelas mensais de cerca de R$ 489 mil. A partir do 18º mês, as parcelas sobem para 1,1 milhão.

"O antigo centro de treinamento é hoje obsoleto para o planejamento do clube, e daí a nossa convicção de que ele precisa ser vendido porque não faz sentido deixar um patrimônio imobiliário dentro da nossa casa sem uso estratégico", disse Guilherme Bellintani.

A oferta da MRV foi analisada pelo Conselho Fiscal e pela comissão de patrimônio do Bahia. Apesar de algumas ressalvas e pedidos de ajustes, a proposta recebeu parecer positivo. Na apresentação, foi levado em consideração o custo mensal para a manutenção do Fazendão, que atualmente gira em torno de R$ 54 mil por mês.

A diretoria do Bahia destacou ainda que até o final do processo de venda, o tricolor pode ouvir novos interessados e propostas pela aquisição do antigo centro de treinamentos do clube.

A ideia do Bahia é de que o valor arrecadado com a venda do Fazendão seja usado de forma integral para a amortização de dívidas trabalhistas do clube.

"O pensamento da diretoria executiva é para a utilização integral desse recurso para a quitação de dívidas trabalhistas do clube, que hoje tem um custo mensal elevado para o clube", explicou o vice-presidente tricolor, Vitor Ferraz.

De acordo com o divulgado pelo Bahia, o Fazendão tem área superficial de 125.463 m² e a área anexa, de 3.200,50 m². O clube utilizava o CT desde 1979, quando se mudou da Fazendinha, no Costa Azul.

Desde o início de 2020, o Bahia deixou o Fazendão e se mudou para a Cidade Tricolor, que fica entre as Camaçari e Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador.