Bahia apresenta Wanderson e Giovanni no Fazendão

Novos reforços do Bahia, o zagueiro Wanderson e o lateral esquerdo Giovanni foram apresentados oficialmente pelo clube na manhã desta segunda-feira (15), no Fazendão, após o primeiro treino preparatório focado na decisão contra o Grêmio, pela Copa do Brasil. Os dois já estão regularizados, mas apenas Wanderson poderá ser relacionado para o duelo das quartas de final contra a equipe gaúcha, quarta-feira (17), às 19h15, na Fonte Nova.

"Fico feliz pela confiança, feliz pelo momento que o clube está vivendo. Vai ser uma grande partida, temos um grande adversário pela frente. Vi o primeiro jogo, lá no Japão fiz um esforço para ver, foi cedo, acho que o time se portou bem. Temos a chance de sair com a classificação daqui. Não vai ser um jogo fácil, mas o elenco está preparado. É um elenco muito forte", afirmou o zagueiro, que estava emprestado ao Shimizu S-Pulse, do Japão, e foi cumprado pelo Bahia junto ao Athletico-PR.

O zagueiro de 28 anos nasceu em Vitória da Conquista, mas vai atuar em um clube baiano pela primeira vez. "Da escolinha de Vitória da Conquista fui para a base do Ipatinga e depois fui para o Internacional. Fiz a base lá e rodei pelo Brasil. O Bahia é meu primeiro clube aqui na Bahia. Muito feliz por estar aqui, pela grandeza do clube. Vai dar tudo certo. Serei muito feliz aqui", vibrou Wanderson.

Giovanni não foi inscrito na Copa do Brasil e nem poderia, já que disputou a competição deste ano pela Ponte Preta, seu ex-clube, mas está à disposição para o jogo de sábado (20), contra o Cruzeiro, pela Série A. Titular da lateral esquerda, Moisés está suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo.

"Espero realmente mostrar potencial e conquistar o torcedor. Pode ser que aconteça a estreia no sábado, Moisés está suspenso. Vou trabalhar bem essa semana, entrosar com o grupo. Cheguei em uma semana importante, com mata-mata pela Copa do Brasil. Essa semana será importante para entrosar com a rapaziada e, quem sabe, fazer uma boa estreia no sábado", projetou o jogador de 30 anos, que assinou contrato até maio de 2020.

Nesta temporada, Giovanni fez apenas 10 jogos pela Ponte Preta. A passagem pela Macaca não foi positiva e o jogador acabou liberado dos treinos até conseguir a transferência de clube.

"As coisas não aconteceram da forma que planejei. Cheguei em uma condição. Por mais que jogue em duas ou três funções, gosto mais de jogar de lateral. Cheguei jogando de ponta, posição carente no elenco, vinha jogando bem, tive uma lesão que me atrapalhou, o clube trocou de treinador e atravessa momento financeiro complicado. São problemas internos, isso acarretou na minha saída", argumentou.