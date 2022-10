Bahia aumenta vantagem para fora do G4, mas rivais seguem na cola; veja a classificação

Além do triunfo sobre o Brusque depois de uma sequência de cinco jogos sem vencer, o Bahia pode comemorar o tropeço dos adversários neste sábado (8), na Série B do Brasileirão.

Equipes que rondam o G4, Londrina e Sampaio Corrêa empataram na rodada. O único resultado que não foi benéfico para o Esquadrão foi a vitória do Ituano por 2x1, sobre o Guarani. Rubro-negro marcou o gol no final do jogo e subiu para a 5ª posição, com 51 pontos.

Mesmo com o triunfo do Ituano, o Bahia aumentou de quatro para cinco pontos a distância para o primeiro time fora do G4. A diferença pode cair no complemento da rodada, já que o Sport, 6º com 49, pega o Cruzeiro, neste domingo, na Ilha do Retiro, e chegará aos 52 em caso de vitória.

Veja a tabela da Série B

Classificação fornecida por SofaScore LiveScore

Apesar do tropeço de algumas equipes, o bolo dos times que estão de olho em uma das quatro vagas aumentou. O Criciúma chegou aos 49 ao vencer o Náutico em casa e também mira o Vasco, 4º colocado, com 55.

Por sinal, entre os clubes que estão dentro da zona de classificação, o time carioca também venceu. Bateu o Novorizontino, por 3x0, em São Januário. Por outro lado, o Grêmio cedeu o empate ao Londrina e ficou no 1x1. O time gaúcho, vice-líder da Série B, é o próximo adversário do Bahia.