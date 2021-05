Bahia autoriza vacinação de pessoas com doenças crônicas e deficiência permanente

A Comissão Intergestores Bipartite (CIB) autorizou neste sábado (1º) a inclusão de pessoas com doenças crônicas e deficiência permanente nos grupos a serem vacinados contra a covid-19. A imunização vai acontecer escalonada por faixa etária, seguindo o Programa Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da saúde.

A CIB é uma instância deliberativa do SUS que reúne representantes dos 417 municípios baianos. A decisão foi tomada em reunião pela manhã e será publicada no Diário Oficial da terça (4), segundo o secretário da Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas.

"Esses grupos representam mais de 1,7 milhão de baianos e, no Brasil, 28 milhões de pessoas. Diante desse quantitativo expressivo, se faz necessário escalonar, por faixa etária, a imunização desse público", diz o secretário.

Na primeira fase, a vacinação ocorrerá em pessoas com doenças crônicas de 59 a 55 anos e pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 59 a 55 anos. Também está autorizada a imunização das gestantes e puérperas que comprovem a existência de comorbidades, independentemente da idade, ressalvada a indicação clínica dos fabricantes dos imunobiológicos, que são para maiores de 18 anos.

A gestante que tem comorbidade deverá comprovar a condição de risco, usando para isso exames, receitas, relatório médico, prescrições ou outros documentos similares. Cadastros que já existem nas Unidades de Saúde também podrão ser usados. A vacinação poderá ocorrer independentemente da idade gestacional. No caso da puérpera, ao ser vacinada, na condição de lactante deverá ser orientada a não interromper o aleitamento materno.

Ainda ficou acertado que a ampliação da faixa etária de outros públicos anteriormente aprovados, como trabalhadores da educação, forças de segurança, rodoviários, dentre outros, se dará na medida que forem vacinadas todas as pessoas com doenças crônicas e deficiência permanente com mais de 40 anos.