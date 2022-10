Bahia cede empate ao Guarani e vê acesso à Série A ficar ameaçado

Arena Fonte Nova lotada, recorde de público, gol no início do jogo e inúmeras chances criadas. No fim, o Bahia mostrou que não merece a torcida que tem, e a confirmação sobre o retorno à primeira divisão vai ficar para a última rodada da Série B. Nesta sexta-feira (28), o tricolor precisava ganhar do Guarani, na Fonte Nova, para selar matematicamente a classificação e não conseguiu. O time saiu na frente, com Lucas Mugni, e sofreu o empate em 1x1 no fim do segundo tempo.



Apesar de ainda não cravar a vaga na Série A, o Bahia está muito perto de subir. O ponto conquistado deixou o Esquadrão no 3º lugar com 59 pontos, mesma pontuação do Vasco, 4º colocado. Ainda pode ser alcançado em pontos pelo Sport, que venceu o Operário no Recife e foi a 56. O Leão pernambucano, no entanto, terá que tirar a diferença no saldo de gols, que atualmente é de 13 a 6 a favor do tricolor.

O Bahia também pode ser alcançado pelo Ituano, que foi a 57 pontos ao vencer o Londrina e assumiu a 5ª colocação. No entanto, o time paulista fará confronto direto com o Vasco, o que é bom para o tricolor, pois torna improvável que seja ultrapassado pelos dois.

A última rodada terá jogos simultâneos no domingo da próxima semana, dia 6 de novembro. O Bahia visita o CRB às 18h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió; o Sport vai a Goiânia enfrentar o Vila Nova; e o Vasco joga contra o Ituano, em Itu (SP).

Empurrado pela torcida, o Bahia começou o jogo "ligado no 220", como se diz em bom baianês, e pressionando o Guarani. Para se ter uma ideia, antes dos cinco minutos o tricolor teve uma grande chance com Ignácio e um gol de Davó anulado por impedimento. A pressão fez efeito aos nove minutos.

Em uma disputa na área, o zagueiro Derlan fez falta em Matheus Davó. O VAR chamou o árbitro de campo e, após revisão, o pênalti foi confirmado. Lucas Mugni foi para a bola e bateu com estilo para abrir o placar e aumentar a temperatura do caldeirão em que se transformou a Fonte Nova.

A vantagem deu ainda mais controle de jogo ao Bahia, que pouco foi ameaçado pelo Guarani no primeiro tempo. Na melhor chance do time paulista, o lateral Luiz Henrique apareceu em cima da linha e conseguiu salvar.

Depois do início frenético, o time baiano segurou o ritmo e voltou a pressionar só nos minutos finais da primeira etapa, mas o placar não foi alterado.

PUNIDO PELA RETRANCA

O Guarani não tem mais nenhuma pretensão no campeonato, mas voltou para o segundo tempo disposto a atacar o Bahia e apostava na bola longa. O duelo então se inverteu, com o Guarani tomando conta da partida e preocupando os tricolores.

Aos 12 minutos, Mateus Claus fez uma defesa que valeu como um gol depois da cabeçada do zagueiro João Victor. Os jogadores do Guarani reclamaram de que a bola teria passado a linha, mas o árbitro mandou o jogo seguir.

Nas arquibancadas, a torcida voltou a cantar alto para empurrar o time. No campo, Eduardo Barroca colocou Raí e Rezende nas vagas de Caio Vidal e Ricardo Goulart, respectivamente, uma amostra de que queria fechar mais o meio. Quando o Bahia reapareceu no ataque, foi o goleiro do Bugre quem virou protagonista.

Kozlinski salvou o Guarani no chute de Matheus Davó, que estava sozinho diante dele na área. O gol perdido fez o atacante ser substituído logo em seguida. E na sequência o goleiro do time paulista fez uma defesa sensacional na cabeçada de Ytalo, que havia acabado de entrar em campo no lugar justamente de Davó aos 23 minutos.

Aos 31, já com Rezende no lugar de Goulart, Barroca sacou Jacaré para a entrada do volante Miqueias, deixando claro que ia "fechar a casinha" à espera do contra-ataque. Mais uma vez, o tiro saiu pela culatra, assim como havia acontecido no empate com o Grêmio, em Porto Alegre, na 35ª rodada.

O Bahia estava cada vez mais perto de confirmar o acesso, mas aos 39 minutos veio o banho de água fria. A arbitragem pegou um toque no braço de Miqueias no chute de Ludke, dentro da área. Após a revisão, o pênalti foi confirmado e Yuri Tanque deixou tudo igual na Fonte Nova, impedindo o acesso antecipado do Esquadrão.

E depois dali, o tricolor passou a precisar novamente fazer um gol, mas tinha três volantes em campo sem características de construção de jogo. Quem trabalhou foi Claus, que fez duas defesas nos acréscimos e evitou uma derrota.



FICHA TÉCNICA

Bahia x Guarani - Série B do Brasileirão (37ª rodada)

Bahia: Mateus Claus, Marcinho, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique (Matheus Bahia); Patrick, Mugni e Ricardo Goulart (Rezende); Caio Vidal (Raí), Davó (Ytalo) e Jacaré (Miqueias). Técnico: Eduardo Barroca.

Guarani: Kozlinski, Ivan (Ludke), João Victor, Derlan e Jamerson; Leandro Vilela, Rodrigo Andrade (Madison), Giovanni Augusto (Yuri), Isaque (Edson Carioca) e Yago (Bruno José); Jenison. Técnico: Mozart

Local: Fonte Nova

Gols: Lucas Mugni, aos 9 minutos do 1° tempo; Yuri, aos 39 minutos do 2° tempo

Cartão amarelo: Marcinho (Bahia); Giovanni Augusto, Madison (Guarani)

Público: 48.464 pagantes

Renda: R$ 1.463.374,00

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (GO), auxiliado por Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

VAR: Wagner Reway (PB)