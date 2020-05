Bahia chega a 225 mortes por covid-19, com 6.204 casos confirmados

A Bahia chegou ao número de 225 mortes em decorrência do novo coronavírus, com 6.204 casos notificados. Entre eles, há 643 profissionais da saúde confirmados com a covid-19. O balanço foi divulgado nesta terça-feira (12), pela Secretaria da Saúde (Sesab). Nas últimas 24 horas, o estado registrou 11 novos óbitos, além de 388 pacientes infectados.

Na segunda (11), eram 214 vítimas fatais, com 5.816 diagnósticos. O aumento notificado entre os dois dias representa 5,14% em relação aos falecimentos e 6,67% em relação aos contaminados. O número de pacientes recuperados também cresceu: foi de 1.418 da véspera para os atuais 1.644 (5,93%).

Os infectados confirmados estão espalhados por 180 municípios do estado, com maior proporção em Salvador (71,84%, com 4.107 doentes). Entre os 6.204 contaminados totais, 4.335 pessoas estão com casos ativos - ou seja, apresentam sintomas da covid-19 e permanecem monitoradas pela vigilância epidemiológica.

As 225 fatalidades foram contabilizadas pela Sesab em 38 municípios da Bahia. Já as 11 novas mortes registradas nas últimas 24 horas aconteceram em Salvador, Itabuna e Ilhéus. São elas:

215º óbito: homem de 69 anos, residente em Itabuna, com doenças cardíacas crônicas. Morreu no dia 05 de maio, em um hospital filantrópico da cidade.

216º óbito: mulher de 86 anos, residente em Salvador, sem comorbidades. Faleceu no dia 4 de maio, em um hospital da rede pública da capital baiana.

217º óbito: mulher de 46 anos, residente em Salvador, com doenças cardiovasculares e diabetes; Morreu na última sexta-feira (8), em um hospital da rede privada da capital baiana.

218º óbito: homem de 44 anos, residente em Salvador, com diabetes e hipertensão arterial. Faleceu no último domingo (10), em um hospital da rede privada da capital baiana.

219º óbito: mulher de 87 anos, residente em Salvador, com diabetes e doença cardiovascular. Morreu no último sábado (9), em um hospital da rede pública da capital baiana.

220º óbito: mulher de 79 anos, residente em Salvador, com doença pulmonar obstrutiva crônica, doença arterial coronariana. Faleceu na última sexta-feira (8), em um hospital da rede privada da capital baiana.

221º óbito: homem de 64 anos, residente em Salvador, com diabetes, hipertensão arterial, doença cardiovascular crônica. Morreu no último sábado (9), em um hospital da rede pública da capital baiana.

222º óbito: mulher de 85 anos, residente em Ilhéus, com cardiopatia, diabetes e hipertensão arterial. Faleceu no dia 4 de maio, em um hospital filantrópico da cidade.

223º óbito: homem de 71 anos, residente em Ilhéus, com hipertensão arterial. Morreu no dia 05 de maio, em uma unidade de pronto atendimento da cidade.

224º óbito: homem de 44 anos, residente em Salvador, com diabetes. Faleceu nesta terça-feira (12), em um hospital da rede estadual da capital baiana.

225º óbito: mulher de 68 anos, residente em Ilhéus, com diabetes, hipertensão arterial, doença renal crônica. Morreu no dia 28 de abril, em um hospital público da cidade.

No estado, dos 1.090 leitos disponíveis do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para pacientes com covid-19, 475 estão ocupados (44%). Já entre os leitos de UTI adulto e pediátrico voltados somente para o tratamento do coronavírus, 255 possuem pessoas internadas (55,2%).

De acordo com a Sesab, o número de leitos é flutuante e representa o quantitativo de vagas disponíveis no dia. "Intercorrências com equipamentos, rede de gases ou equipes incompletas, por exemplo, inviabilizam a disponibilidade do leito. Ressalte-se que novos leitos são abertos progressivamente mediante o aumento da demanda", explica a Secretaria.

Entre os casos confirmados, 50,98% foram do sexo feminino. A faixa etária mais acometida foi a de 30 a 39 anos, representando 25,73% do total.

Ao todo, entre o dia 1° de março até esta terça-feira (12), o Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen-BA) realizou 28.720 exames do tipo RT-PCR, que é o padrão ouro para identificar o genoma viral do coronavírus. Atualmente, há 2.029 amostras em análise laboratorial e os exames são liberados em até 48 horas.

O boletim epidemiológico ainda registra 10.864 casos descartados e 20.743 notificações em toda a Bahia. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais.