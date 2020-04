Bahia começa a receber tomógrafos computadorizados para tratamento da covid-19

O Hospital Metropolitano, em Lauro de Freitas, que vai receber pacientes infectados com a covid-19, já conta com um tomógrafo computadorizado, entregue na unidade na manhã desta segunda-feira (27). O equipamento é o segundo de seis que foram comprados pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) no início deste mês, ao investimento total de R$ 9,2 milhões. O primeiro dos equipamentos foi entregue na sexta-feira (24), no Hospital de Campanha Arena Fonte Nova. Os seis aparelhos vão ajudar no tratamento de pessoas contaminadas com o novo coronavírus.

Segundo o secretário da Saúde, Fábio Vilas-Boas, os novos equipamentos asseguram um tratamento mais preciso. “Estamos trabalhando para garantir que os pacientes sejam diagnosticados e tratados da forma mais adequada. Temos o compromisso de investir em inovação e tecnologia, reduzindo o tempo de espera por exames de imagem de alta complexidade e melhorar os níveis de qualidade no atendimento dos pacientes”, afirma o Secretário.

(Divulgação) (Divulgação)

A subsecretária da Saúde, Tereza Paim, explica a importância dos tomógrafos para o tratamento da Covid-19. “A tomografia computadorizada de tórax é um exame muito esclarecedor, é bem sensível para pacientes que apresentam insuficiência respiratória por causa da Covid-19. O exame traduz anatomicamente a condição do pulmão e faz com que esse diagnóstico fique mais preciso. É também um exame de rastreio intermitente da melhora ou piora clínica do paciente. É um equipamento imprescindível”.

Tereza Paim informa que quando o surto estiver controlado, os equipamentos serão realocados para reforçar outras unidades. “Quando passar essa fase, os equipamentos serão destinados a outros hospitais que estamos montando, que estão sendo terminados, e serão incluídos também em ampliações de leitos que nós já temos dentro da própria rede de saúde. São equipamentos que não deixarão de ser utilizados, todos serão aproveitados em locais onde é necessário se manter a assistência à saúde, independente da pandemia”.

Próximas entregas

Ainda serão entregues tomógrafos no Hospital Mater Dei, nesta terça-feira (28), e, na quarta-feira (29), no Hospital Espanhol e no Hospital Municipal de Caetité. O Hospital Nair Alves de Souza, em Paulo Afonso, em breve, também vai receber um tomógrafo.