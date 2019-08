Bahia completa dois meses sem vencer e tem tabu contra o Flamengo

O Bahia tentará quebrar dois jejuns contra o Flamengo no jogo de domingo (4), às 16h, na Fonte Nova. A partida é válida pela 13ª rodada do Brasileirão.

Um é a sequência do time, que já dura sete jogos sem vencer, sendo cinco no Campeonato Brasileiro e dois na Copa do Brasil. A última vez que o tricolor saiu de campo vitorioso completa dois meses exatamente nesta quinta-feira (1º).

Foi no dia 1º de junho, 1x0 sobre o Grêmio, em Pituaçu, pela Série A. Com gol de Fernandão, de pênalti, o time chegou à sexta colocação no campeonato.

Depois dali, a equipe empatou com Ceará (0x0), Grêmio (1x1 pela Copa do Brasil, fora), Cruzeiro (0x0) e Chapecoense (0x0); e perdeu para Internacional (3x1), Santos (1x0) e Grêmio (1x0 pela Copa do Brasil, em casa). Atualmente é 12º no Brasileiro.

A outra marca a superar é um tabu contra o Flamengo, equipe que o tricolor não consegue vencer há cinco anos. A última vez foi no dia 28 de setembro de 2014, pelo placar de 2x1, na Fonte Nova. Emanuel Biancucchi marcou dois e Eduardo da Silva descontou.

Depois houve quatro partidas, com três vencidas pelos cariocas – por 1x0, 4x1 e 2x0 - e um empate de 0x0 no ano passado, na última vez em que se enfrentaram.