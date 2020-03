Bahia confirma 20 novos casos de coronavírus em apenas 24h

A Bahia confirmou mais 20 casos de coronavírus nas últimas 24h. De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), agora o estado tem 176 pacientes infectados.

Os dados contabilizam todos os registros de janeiro até as 17h desta segunda-feira (30). Na lista de infectados com o vírus, há o primeiro caso confirmado de uma criança, que tem 1 ano de idade e mora em Feira de Santana.

Até o momento, são 1.393 casos descartados na Bahia, que teve uma morte por conta da Covid-19 no último sábado (28). Ainda de acordo com o boletim, 17 pessoas estão curadas no estado e outras 18 internadas, sendo 8 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

Estes números representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais.

Mais homens

Dentre os casos confirmados, 54,55% são do sexo masculino e 45,45% do sexo feminino. Já o coeficiente de incidência por 100.000 habitantes foi maior na faixa de 70 a 79 anos (3,01), indicando o maior risco de adoecer entre os idosos.

Ainda segundo a Sesab, de todos os testes realizados, apenas 4,3% do total testou positivo para coronavírus.

Foto: Divulgação