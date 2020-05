Bahia confirma mais 10 mortes por covid-19 e chega ao total de 214 óbitos

A Bahia registrou mais 10 mortes em decorrência do novo coronavírus e alcançou o total de 214 óbitos. Os dados foram anunciados no fim da tarde desta segunda-feira (11), pela Secretaria da Saúde (Sesab). O boletim também notificou que já são 5.808 casos confirmados da covid-19 no estado.

Os diagnósticos estão espalhados por 172 municípios, com maior proporção em Salvador (66,87%, com 3.884 infectados). Entre os 5.808 contaminados, 1.436 pacientes já são considerados recuperados e outros 4.158 permanecem monitorados pela vigilância epidemiológica e possuem sintomas da covid-19 (são os casos ativos).

Já as 214 mortes foram registradas em 38 municípios. Nove das 10 novas fatalidades informadas pela Sesab nesta segunda-feira eram de pessoas residentes em Salvador:

205º óbito: mulher de 62 anos, com diabetes e doença cardiovascular crônica. Morreu no último sábado (9), em um hospital da rede pública.

206º óbito: homem de 67 anos, com doença cardiovascular crônica. Faleceu no domingo (10), em um hospital filantrópico.

207º óbito: homem de 39 anos, com paralisia cerebral. Foi a óbito nesta segunda (11), em um hospital filantrópico.

208º óbito: homem de 61 anos, com diabetes e doença cardiovascular. Morreu na última sexta-feira (8), em um hospital da rede pública.

209º óbito: homem de 75 anos, com insuficiência renal aguda e doença cardíaca. Faleceu no dia 3 de maio, em um hospital da rede pública.

210º óbito: mulher de 80 anos, com hipertensão arterial e doença neurológica. Foi a óbito nesta segunda (11), em um hospital filantrópico.

211º óbito: homem de 78 anos, sem comorbidades. Morreu na última quarta-feira (6), em uma unidade da rede púbica.

212º: homem de 73 anos, com Doença do Sistema Nervoso Central. Faleceu na última terça-feira (5), em um hospital público.

213º: mulher de 57 anos, com paralisia cerebral. Foi a óbito na última quarta-feira (6) em um hospital público.

Já a 214ª morte notificada foi de uma mulher residente em Jacobina, mas que faleceu em um hospital público de Salvador, no último sábado (9). A paciente, de 54 anos, tinha diabetes, hipertensão arterial e obesidade.

Na Bahia, 451 dos 1.025 leitos disponíveis do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para o tratamento da covid-19 possuem pacientes (44%). Já entre os 437 leitos de UTI adulto e pediátrico voltados apenas para pessoas com coronavírus, 246 têm pessoas internadas (56,3%).

Segundo a Sesab, "o número de leitos é flutuante, representando o quantitativo exato de vagas disponíveis no dia. Intercorrências com equipamentos, rede de gases ou equipes incompletas, por exemplo, inviabilizam a disponibilidade do leito. Ressalte-se que novos leitos são abertos progressivamente mediante o aumento da demanda".

Entre os dias 1° de março e esta segunda-feira (11), o Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen-BA) realizou 27.758 exames do tipo RT-PCR, que é o padrão ouro para identificar o genoma viral do coronavírus. Atualmente, há 2.316 amostras em análise laboratorial e os exames são liberados em até 48 horas.

Dos casos confirmados, 50,94% foram do sexo feminino. A faixa etária mais acometida foi a de 30 a 39 anos, com 25,24% do total.

O boletim epidemiológico registra ainda 10.864 casos descartados e 20.347 notificações em toda a Bahia. Esses dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais.