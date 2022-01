Bahia confirma que jogará sem torcida após limitação de público

O martelo está batido: o Bahia vai voltar a jogar sem a presença da torcida no estádio. Nesta segunda-feira (24), o tricolor anunciou que vai atuar com portões fechados na Fonte Nova enquanto durar o decreto do governo do estado que limita em 1.500 pessoas a capacidade máxima dos eventos esportivos.

De acordo com o Bahia, abrir a Fonte Nova para apenas 1,5 mil torcedores geraria prejuízo para o clube já que a operação gira em cerca de R$ 100 mil e o valor arrecadado não seria suficiente para cobrir os custos. Uma reunião entre o Bahia e a Fonte Nova selou a decisão.

"Após reunião com a Arena, ficou decidido que enquanto o governo limitar o público nos estádios em 1.500 pessoas, nossos jogos do Estadual serão com portões fechados, tentando evitar prejuízo de R$ 100 mil/partida. Aguardamos o próximo decreto, nesta semana, para reabrir a Fonte", disse o Bahia em comunicado.

O primeiro duelo em que a medida será aplicada será nesta quarta-feira (26), quando o Esquadrão recebe o Doce Mel, pelo Campeonato Baiano, às 19h15. O duelo vai marcar a estreia do time principal na temporada.

Vale destacar que o decreto que limita a capacidade nos estádios começou a valer nesta segunda-feira e tem validade até o dia quatro de fevereiro. Na semana passada, quando o limite nos jogos era de até 3 mil pessoas, o tricolor tomou prejuízo de R$ 68.643,28 já que apenas 973 torcedores acompanharam o empate por 1x1 com o Unirb.