Bahia confirma venda de Moisés e explica dívida com o Internacional

Após dois anos emprestado ao Internacional, o lateral Moisés vai ficar no clube gaúcho de forma definitiva. O presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, confirmou que o tricolor vendeu ao colorado a porcentagem que tinha direito sobre o atleta.

No acordo de empréstimo de Moisés ao Inter ficou estabelecido que a equipe precisaria pagar R$ 3 milhões para ficar com 15% dos direitos econômicos do atleta - o Internacional já havia adquirido outros 15% por R$ 2,25 milhões.

No entanto, o clube gaúcho utilizou uma dívida que o Bahia tinha após os empréstimos do lateral Zeca (2020) e do goleiro Danilo Fernandes (2021) para abater o valor. Assim, o Esquadrão receberá uma fatia menor do que foi acordado.

"A realidade é o seguinte, não é que o Bahia deve ao Internacional. Quando negociamos os empréstimos de Zeca e Danilo, ficou acordado que parte do salário seria do Inter e outra parte da venda de Moisés, caso acontecesse. Como ela aconteceu, o Inter nos notificou, uma parte foi absorvida por esse valor. A outra parte será paga pelo Inter oportunamente, dentro do previsto no contrato. Ainda temos crédito do Internacional", disse Bellintani.

Questionado se o Bahia pode tentar envolver algum atleta do Internacional na negociação por Moisés, o dirigente declarou que tem conversado com o clube gaúcho. Nos últimos dias o nome do atacante Caio Vidal foi ligado ao tricolor, mas o jogador afirmou que quer seguir no Beira-Rio.

"Conversamos sobre algumas alternativas. Poderíamos absorver um ou dois jogadores, empréstimo ou em definitivo. Será uma pauta nossa em 2022, se não acontecer seremos remunerados dentro do previsto do contrato", completou Bellintani.

Vale destacar que Danilo Fernandes esteve no Bahia por empréstimo durante a temporada 2021. Com o fim do contrato com o Inter, o goleiro assinou em definitivo com o Esquadrão até o fim de 2022. Ele está integrado ao elenco que faz a pré-temporada no CT Evaristo de Macedo.