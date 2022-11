Bahia convoca sócios para votação de proposta do Grupo City

Após anunciar que a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para votação da proposta do Grupo City seria antecipada, o Esporte Clube Bahia convocou oficialmente os sócios na tarde desta quinta-feira (10) para participarem da sessão no dia 3 de dezembro, que cai num sábado. Como já havia sido noticiado pelo CORREIO, os sócios tricolores participarão de duas votações no mesmo dia.

A primeira será para aprovar, ou não, a adequação do estatuto do clube à Lei Geral da SAF e, caso seja aprovada, uma outra votação para aprovar a proposta feita pelo grupo de investimentos.

O Bahia informou que a primeira assembleia está marcada para acontecer das 8h às 13h, com a votação iniciando às 8h45. Na parte da tarde, das 14h às 19h, será iniciada a segunda assembleia para a aprovação da proposta feita pelo Grupo City. A votação será iniciada às 14h45.

Os dois encontros acontecerão na Arena Fonte Nova, mas o sócio do clube poderá acompanhar os eventos de forma virtual através do canal do clube no YouTube, a TV Bahêa, assim como a votação, que poderá ser feita presencialmente na Fonte Nova ou no formato online - seguindo o mesmo horário do evento presencial.

Para participar da votação, o torcedor precisa estar associado há pelo menos um ano e estar regularizado financeiramente até o dia 18 de novembro. Aquele que escolher a votação online também precisa garantir que seu cadastro possua número de celular e endereço de e-mail válidos. O clube informou que até o dia 18 será possível atualizar o cadastro através do site do Sócio Esquadrão e acessando o menu Endereço e Contatos.

Na tarde desta quinta-feira o Bahia também divulgou a lista preliminar dos sócios que estão aptos a votar. Você confere a lista clicando aqui.